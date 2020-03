Aulas: “Juve-Lione? Forse a porte chiuse, ma siamo nell’incertezza più totale”

Intervistato dal canale BFM Business, il presidente dell’Olympique Lione, Jean-Michel Aulas, ha fatto il punto sulla situazione in merito alla gara di ritorno degli ottavi di Champions League di martedì prossimo contro la Juventus: “Siamo nell’incertezza più totale, ad oggi la disputa del match è mantenuta. Al momento, si dovrebbe giocare a Torino a porte chiuse, ma so che era stato fatto un piano anche per giocare a Malta a porte chiuse. La situazione è variabile, la UEFA segue alla lettera i decreti dei vari Governi.”

Foto: profilo Twitter personale Jean-Michel Aulas