Aulas e il rinnovo di Depay: “Ci stiamo lavorando ogni giorno, non ha ancora accettato”

Jean-Michel Aulas, presidente dell’Olympique Lione, ha parlato del rinnovo di Memphis Depay (in scadenza nel 2021) ai microfoni del canale ufficiale del club transalpino: “Ci lavoriamo praticamente ogni giorno. Parlo spesso con lui, lo stesso fanno Garcia e Juninho. Sono loro gli attori che, spero, ci consentiranno di chiudere questa trattativa. Gli abbiamo fatto una serie di proposte, ma non sono state accettate. Non ci fermiamo, continuiamo a discutere”.