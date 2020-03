Aulas chiede l’annullamento della Ligue 1, Payet polemizza: “Misurategli la febbre”

In Francia non c’è ancora un’uniformità di decisione da parte dei club di Ligue 1 in merito all’emergenza Coronavirus: infatti, non si è ancora trovato un accordo su una data per l’eventuale ripresa del campionato. Fra i tanti, spicca la proposta di Jean-Michel Aulas, vulanico presidente del Lione, che ha chiesto di azzerare la stagione e far qualificare alle Coppe Europee per la prossima stagione i club che già si erano qualificati quest’anno. Una proposta che favorirebbe certamente la sua squadra, attualmente al settimo posto in classifica e, quindi, fuori dalle Coppe.

Una proposta che, ovviamente, ha destato subito grandi polemiche. Su tutti, la risposta di Dimitri Payet, calciatore del Marsiglia – attualmente secondo – che ha commentato: “Misurategli la febbre!” Più diplomatica la risposta del presidente del Nizza, Jean-Pierre Rivère, che ha spiegato come ci sia ancora modo di finire il campionato prima di giugno, anche se non si è ancora decisa una data per riprendere a giocare.

Ciononostante, molti club torneranno ad allenarsi la prossima settimana: PSG e Bordeaux su tutti. Martedì, poi, toccherà a Marsiglia e Brest, mentre il Monaco tornerà in campo mercoledì. Qualcuno, invece, come il Lione, si è fermato solo oggi, e riprenderà martedì. Sto più lungo, infine, per Tolosa, Angers, Rennes e Saint-Etienne, che riprenderanno il 23 marzo.

Foto: RMC Sport