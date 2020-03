Aulas: “Bisogna finire la Ligue 1 entro il 30 giugno, mettiamo da parte le Coppe”

In Francia è molto acceso il dibattito sul come terminare la stagione in corso nonostante l’emergenza. Il vulcanico presidente dell’Olympique Lione, Jean-Michel Aulas, è fermamente convinto dell’impossibilità di terminare tutte le gare entro il 30 gugno: “Se vogliamo salvare Ligue 1 entro il 30 giugno bisogna fare delle scelte, essere coraggiosi. Bisognerebbe lasciare perdere le Coppe Europee, la finale di Coppa di Francia e le partite delle Nazionali. L’importante è non essere in ritardo rispetto alla prossima stagione. Una stagione molto importante dal punto di vista economico, in particolare per quanto riguarda i diritti televisivi.”Aulas, si riferisce, infatti, al forte aumento (+ 60%) dei diritti televisivi della Ligue 1 per il periodo 2020-2024 (1,153 miliardi di euro all’anno ).