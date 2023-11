AUGUSTIN GIAY, UN ESTERNO IN OTTICA INTER

Dall’Argentina nelle scorse ore hanno roportato un interesse da parte dell’Inter per un talentuoso esterno destro. Parliamo di Augustin Giay, argentino, classe 2004, in forza al San Lorenzo. Esterno destro, bravo a tutta fascia. Un ruolo, in effetti, che l’Inter vede coperto bene con la certezza Dumfries, ma che vede dopo l’olandese poche alternative, visto anche il lungo problema che si porta dietro Cuadrado e anche perchè il colombiano è comunque in là con gli anni, il meglio in carriera lo ha già dato e si ragiona in ottica futura.

Non sarebbe però finora arrivata nessuna offerta formale, ci sarebbero stati solo dei colloqui informali con l’entourage del giocatore. La clausola rescissoria del calciatore è sui 13-14 mln.

Conosciamo meglio questo giocatore. Nato a San Carlo Centro nel gennaio 2004. Glay è un esterno destro abile a giocare a tutta fascia. Cresce calcisticamente nel San Lorenzo, dove viene aggregato al settore giovanile. Il San Lorenzo viene schierato soprattutto su una linea di cinque centrocampisti come quella utilizzata ad esempio da Simone Inzaghi, con la Nazionale Argentina U20 viene invece schierato da terzino destro puro, in una difesa a 4. Laterale propenso soprattutto ad attaccare, deve invece crescere in fase difensiva dove anche nell’uno contro uno si assume rischi spesso evitabili. Come affermato dal suo agente, nel suo ruolo si ispira ad una leggenda interista come Javier Zanetti.

E proprio l’accostamento all’ex soldatino argentino, grande capitano nerazzurro, fa sognare i tifosi interisti, ma ovviamente bisogna andarci cauti.

Cresciuto nel settore giovanile del San Lorenzo, nel 2020 firma il primo contratto professionistico con il Ciclón, valido fino al 2024.Esordisce in prima squadra il 19 aprile 2022, nella partita di Copa de la Liga Profesional vinta per 1-2 contro l’Unión. Il 9 luglio segna la prima rete in carriera, nell’incontro di Primera División vinto per 2-1 contro il Boca Juniors. Il 9 settembre seguente prolunga fino al 2025 con il club rossoblù. Vanta già 50 presenze in campionato con il San Lorenzo e 1 gol. E’ protagonista anche con l’Argentina Under 20.

Nonostante sia leggermente più tecnico e spregiudicato, Giay dalle movenze ricorda, come riferiscono doversi addett ai lavoro argentini un altro argentino che negli ultimi anni ha fatto la fortuna della Nazionale di Lionel Scaloni. Stiamo parlando di Nahuel Molina, ex Udinese e oggi all’Atletico Madrid. Un ottimo esempio dal quale potrà cogliere diversi spunti, soprattutto nelle letture difensive che il connazionale ha affinato in Italia.

Esterno che ama attaccare e puntare l’avversario, più bravo in fascia che quando entra in mezzo al campo. Dovrà migliorare l’efficacia degli ultimi metri, dove a volte si lascia trasportare dalla frenesia prendendo la scelta meno adatta.