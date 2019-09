Augustin al Monaco: ufficiale l’arrivo dal Lipsia

Jean-Kevin Augustin è un nuovo giocatore del Monaco. L’attaccante classe ’97 arriva dal Lipsia in prestito con diritto di riscatto. Nel giorno in cui il Galatasaray annuncia l’arrivo a Istanbul di Falcao, viene confermato il ragionamento secondo cui i monegaschi avrebbero liberato El Tigre solo dopo aver trovato un sostituto. Questo il comunicato del club del Principato: “L’AS Monaco è lieto di annunciare l’arrivo di Jean-Kévin Augustin (22 anni) da Lipsia. L’attaccante arriva in prestito con l’opzione di acquisto. «Sono molto felice di essere nell’ambizioso progetto dell’AS Monaco – ha detto Augustin – Dopo due stagioni in Bundesliga, non vedo l’ora di iniziare una nuova avventura nel mio paese e in un campionato che conosco bene. Questa è una nuova sfida che sono desideroso di raccogliere. Voglio davvero mostrare cosa posso apportare al gruppo per aiutarli a raggiungere gli obiettivi del Club»“.

Foto: sito ufficiale Monaco