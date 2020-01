Auguri Lazio: 120 anni di storia. Festa grande a Castel Sant’Angelo, presente anche Virginia Raggi

Festa grande nella capitale per la celebrazione dei 120 anni di storia della Lazio. Il compleanno è il 9 gennaio, ma a Roma i festeggiamenti sono iniziati già nella tarda serata di ieri. Nella splendida location di Castel Sant’Angelo, la squadra ha organizzato una cena privata, mentre i tifosi si sono dati appuntamento in Piazza della Libertà per i consueti fuochi d’artificio della mezzanotte. Entusiasmo alle stelle, circa 5000 i supporters presenti, spinti anche dall’euforia di un momento magico della squadra di Simone Inzaghi.

A Castel Sant’Angelo ha presenziato anche il sindaco di Roma, Virginia Raggi, che si è espressa così sulla ricorrenza: “I primi 120 anni meritano una piccola riflessione. Ringrazio tutti dalla dirigenza ai giocatori, per essere qui. Tifosi compresi. E’ un anniversario importantissimo. Il 9 gennaio del 1900 nasceva la prima squadra della Capitale, dobbiamo dirlo. Nasceva a Piazza della Libertà, dove ogni anno i tifosi si ritrovano per festeggiare un momento. La Lazio ha una storia particolare, ha attraversato momenti difficili e meno difficili. Ci sono stati anche gli scudetti, uno l’ho vissuto anche io ed è stata una grandissima emozione. Ci sono anni in cui si corre di più e quelli in cui si rallenta un po’. Giorni in cui si vince e giorni in cui si impara. Quest’anno ci sta regalando una serie di successi. Abbiamo visto belle giornate e belle vittorie. Il campionato…non si dice, ma ci sta dando qualche soddisfazione. Io, come sindaco di Roma, non posso che augurarmi il meglio. Auguri doppi, per l’anniversario e per altri successi“.