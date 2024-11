Augello: “Ranieri è un grande, non poteva dire di no a casa sua”

Tommaso Augello, esterno del Cagliari, ha parlato a Sky Sport dell’arrivo di Claudio Ranieri come nuovo tecnico della Roma

“A Ranieri non devo dire niente, ho un grandissimo rispetto per il mister e sono contentissimo per lui. Spero possa fare benissimo alla Roma, si merita il meglio, è un grande. Aveva detto che avrebbe smesso di allenare nei club e che avrebbe preso in considerazione la proposta di una nazionale, ma nelle sue parole c’era una piccola esclusione per la Roma. Questa notizia non ci ha toccato, non poteva dire di no a casa sua, siamo contenti per lui e non ci siamo rimasti male”.

Foto: instagram Augello