Augello: “Oggi è l’ultima chance per risollevarci, non è stata una stagione facile sotto tutti i punti di vista”

Nel pre partita di Lecce-Sampdoria ha parlato l’esterno Tommaso Augello spiegando il momento complesso dei suoi: “Da gennaio ad oggi abbiamo sempre fatto le nostre prestazione. Non siamo mai partiti battuti con nessuno. Negli ultimi minuti abbiamo preso troppi gol e perso troppi punti”.

Sul momento societario: “Non è una stagione facile, sotto tutti i punti di vista,. Noi in campo cerchiamo di dare tutto in campo. Poi inconsciamente qualcosa può toglierci ma da gennaio abbiamo cambiato mentalità e tutte le partite le abbiamo giocate fino al 90′ per portare a casa punti. Lo faremo anche oggi sperando di essere più concentrati nell’ultima parte della gara”.

Foto: augello-twitter-samp