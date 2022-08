Audero: “Proviamo a isolarci dalle vicende societarie della Samp”

Emil Audero, portiere della Sampdoria, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport. Al centro del discorso, la reazione della squadra all’intricata situazione societaria. L’italo-indonesiano ha spiegato il suo punto di vista: “Noi già dall’anno scorso abbiamo cercato di isolarci dalle vicende societarie, e lo stiamo facendo tuttora. Prima si risolleverà questa situazione, meglio sarà per tutti. Per me, in generale, isolarsi diventa quasi una necessità. Se uno ascoltasse solo quello che si dice all’esterno, tante volte neppure uscirebbe, invece bisogna saper resistere anche nelle situazioni delicate, lavorando su noi stessi e rimanendo focalizzati sul lavoro. I successi collettivi aiutano a livello individuale”.

Foto: Sito Sampdoria