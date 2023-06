Audero: “Penso a recuperare. Attendo i piani della nuova proprietà”

Lunga intervista di Emil Audero al Secolo XIX. Il portiere della Sampdoria ha messo in chiaro di essere disposto a restare al club nonostante il momento difficile. Al momento sta lavorando per recuperare da un infortunio che lo ha colto a marzo.

“Fermarmi in quel momento è stata una botta. Perché eravamo ancora nel pieno del campionato, con tante partite davanti e nulla di deciso in classifica. Ora sefossi un giocatore di movimento sarei già convocabile. Ma sono un portiere e ho bisogno della spalla al 100%. L’obiettivo è essere pronto per il primo giorno di ritiro”

Sul futuro suo e della Samp dice che “punto a essere pronto per il ritiro. La cessione della società è stata una liberazione: aspetto di conoscere i piani della nuova proprietà. A oggi è prestissimo per parlare del mio futuro. Non sarebbe corretto e non ne ho la volontà. Penso a recuperare, aspetto anche di conoscere i programmi e le ambizioni della nuova proprietà”

Fonte Foto: Sampdoria Twitter