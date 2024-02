Aubameyang: “Volevo tornare al Barcellona con tutto me stesso”

Durante l’intervista concessa a Jijantes, l’attaccante dell’OM, Pierre-Emerick Aubameyang, è tornato a parlare dei suoi mesi al Barcellona, confessando anche la sua voglia di ritornare in blaugrana: “Sono molto grato per l’amore che ho ricevuto da tutti, dai tifosi. Continuo a ricevere messaggi dai tifosi che mi chiedono di tornare e mi manca, penso di sì, ne hanno parlato un po’ ma alla fine non è successo, non so perché ma è la vita, è così, volevo tornare con tutto me stesso, perché sono molto orgoglioso degli otto mesi che ho trascorso qui, è stato incredibile e volevo tornarci.”

Foto: Instagram OM