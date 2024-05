Aubameyang ringrazia Gattuso: “La mia rinascita è merito suo”

L’attaccante dell’Olympique Marsiglia Pierre-Emerick Aubameyang, nel corso di un’intervista concessa al quotidiano francese L’Equipe, ha parlato di Gennaro Gattuso, suo allenatore nel corso di questa stagione con il club marsigliese, prima dell’arrivo di Gasset, ringraziandolo con le seguenti parole:

“La mia rinascita è proprio merito del lavoro di Gattuso e del suo staff: lavoravamo tantissimo, ogni settimana, sul ritmo. Mi chiedeva da quanti anni non mi allenassi in questo modo. A Barcellona mi sono allenato bene, attenzioni. Ma io non ringrazierò mai abbastanza Gattuso e il suo staff per avermi dato nuovamente quella carica, perché quando stai bene fisicamente esegui i movimenti con più facilità”.

Foto: Instagram OM