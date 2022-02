Aubameyang: “Haaland? E’ un campione, magari venisse al Barça. Sarebbe un onore giocare insieme a lui”

Pierre-Emerick Aubameyang, attaccante del Barcellona ex Arsenal, ha parlato a Sport della possibilità di giocare con Erling Haaland in maglia blaugrana nella prossima stagione: “Sono sempre preparato ad affrontare una sana competizione interna, sarebbe un onore per me giocare con lui al Barcellona. Haaland è un campione, segna tantissimi gol, ha un grande fisico ed è molto veloce. È incredibile. Per l’età che ha, è già uno dei migliori al mondo, nel caso venisse porterebbe tanti benefici al club, sarebbe un investimento super”.

Foto: Twitter Barcellona