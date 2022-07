Aubameyang è sicuro: “Con Lewandoski possiamo lottare per tutti i trofei”

Intervenuto ai microfoni di ESPN dopo la vittoria del Barcellona contro il Real Madrid, Pierre–Emerick Aubameyang ha commentato l’arrivo di Robert Lewandowski al club blaugrana:“Quando il trasferimento di Lewandowski è diventato ufficiale, ero molto felice. Rispetto al passato, sia io che lui abbiamo più esperienza, quindi possiamo giocare insieme anche meglio rispetto a quando giocavamo per il Borussia. Sono sicuro che faremo del nostro meglio per migliorare le statistiche che avevamo a Dortmund. Sono molto contento perché ora il Barça può competere per vincere tutti i trofei. Sono anche contento che Ousmane Dembele sia rimasto qui. Le sue qualità sono semplicemente incredibili e mi godo ogni partita giocata con lui sul campo”.

Foto: Instagram Barcellona