Aubameyang annuncia: “Lascio la Nazionale dopo tredici anni di orgoglio”

Aubameyang lascia il Gabon dopo 13 anni, ad annunciarlo è la federazione gabonese che rende nota una lettera scritta dallo stesso attaccante che recita: “Dopo 13 anni di orgoglio nel rappresentare il mio Paese, annuncio l’intenzione di lasciare la Nazionale. Vorrei ringraziare il popolo gabonese e tutti coloro che mi hanno sostenuto, nel bene e nel male. Conserverò ottimi ricordi, dal giorno in cui ho debuttato a quello in cui ho ricevuto il Pallone d’Oro africano. Condividerlo con voi è stato un momento indimenticabile. Ringrazio il nostro presidente, Sua Eccellenza Ali Bongo Ondimba, che ha sempre sostenuto la selezione e ha sempre lavorato per far crescere il calcio nel nostro Paese. Vorrei anche ringraziare tutti gli allenatori e i giocatori che ho incontrato durante questo viaggio. Ringrazio infine mio padre, che mi ha dato la voglia di fare il suo stesso percorso, sperando di averlo reso orgoglioso nel vedermi vestire i nostri colori”

Foto: Twitter Aubameyang