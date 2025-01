Aubameyang: “Al Chelsea esperienza difficile. Tuchel? Non era quello di Dortmund”

In una lunga intervista rilasciata a The Athletic, Pierre-Emerick Aubameyang ha parlato della sua difficile esperienza al Chelsea, risalente alla stagione 2002/2023. Oggi l’attaccante gioca all’Al-Qadisiya, club saudita.

L’esclusione dalla Champions: “È allora che ho iniziato a dire: ‘OK, questo è molto irrispettoso’. Hanno provato a mandarmi in prestito in America. Ho detto, ‘Nessuna possibilità.’ Mi sentivo arrabbiato. Da quel momento, ho detto: ‘La stagione per me è già finita.’ Andavo solo ad allenarmi per mantenere la forma; sapevo che non avrei giocato”.

La prima partita in Blues (sconfitta contro la Dinamo Zagabria):“Quando arrivi in un posto nuovo, vuoi subito dimostrare di essere coinvolto. È stata la peggior partita della mia vita, ma l’ho fatto perché dovevo giocare”.

Il rapporto con Tuchel e Lampard: “Non lo riconoscevo. Non era il ragazzo che ricordavo da qualche anno prima. Era l’unico che mi capiva davvero a Dortmund. Al Chelsea, sembrava che ci fosse qualcosa che non andava. Lampard? Mi ha detto: ‘OK, ho bisogno di te. Voglio sapere come ti senti, se sei pronto a giocare di nuovo’, ma qualcosa non ha funzionato. Hanno fatto confusione. Non sembrava nemmeno uno spogliatoio di calcio; era più simile a uno di rugby”.

Foto: X Chelsea