Aubameyang al Chelsea e Alonso al Barcellona: ore calde

Il Chelsea e il Barcellona hanno raggiunto l’accordo per lo scambio tra Aubameyang e Marco Alonso, con conguaglio a favore degli spagnoli. Il classe ’90 dei Blues è pronto a tornare in Liga, dove non gioca dal 2010. Dopo aver lasciato il Real Madrid, infatti, ha giocato negli ultimi anni in Inghilterra e Italia. Percorso inverso per il Aubameyang, che tornerà in Premier dopo poco più di sei mesi. L’attaccante ha infatti giocato dal 2018 al gennaio 2022 con l’Arsenal. Ora, dopo la breve parentesi in blaugrana, è pronto a far ritorno in Inghilterra. Entrambi i club si sono resi protagonisti di diversi colpi di mercato: adesso possono chiudere un altro accordo.

Foto: Twitter Barcellona