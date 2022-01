Dopo un lungo tira e molla per Alvaro Morata, da sempre il preferito di Xavi, ma bloccato dalla Juventus, il Barcellona è ad un passo da Pierre Emerick Aubameyang dall’Arsenal. L’attaccante gabonese non rientra più nei piani dei gunners e del tecnico Arteta per motivi disciplinari. Il giocatore ad un passo dal vestire il blaugrana.

FOTO: twitter arsenal