Attimi di terrore in Spagna: calciatore si accascia in campo e perde i sensi. Tempestivo l’intervento dei medici

Momenti di terrore nella terza serie spagnola. La partita tra Cordoba e Racing de Ferrol è stata sospesa 10 minuti dopo il calcio d’inizio. Il difensore della squadra di casa, il serbo Dragisa Gudelj, ha perso i sensi ed è svenuto in campo, cadendo a peso morto al suolo. Una scena che ricorda quanto accaduto a Eriksen o altri sfortunati protagonisti. Per fortuna, la tragedia è stata evitata dai medici dei due club che sin sono resi immediatamente della gravità dell’episodio e, collaborando, hanno rianimato il giocatore con il massaggio cardiaco e continuato i controlli durante i primi soccorsi in campo e dopo all’interno dello stadio. Dopo essersi ripreso, il 25enne voleva addirittura tornare in campo e riprendere la partita che, nel frattempo, è stata sospesa e poi rinviata dal direttore di gara sul punteggio di 1-1. Gudelj è stato trasportato per accertamenti all’ospedale Reina Sofía.

Foto: twitter diario de avisos