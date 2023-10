Attacco a Bruxelles, l’attentatore è morto in seguito a uno scontro a fuoco con la polizia

Il sospettato dell’attentato di ieri sera a Bruxelles è morto. La polizia aveva informato di aver sparato a un uomo che potrebbe essere il sospettato. L’uomo era stato trasportato in ospedale, dove era in rianimazione. Tutto sembra indicare che si trattasse proprio dell’autore dell’attentato di Bruxelles di ieri sera, identificato come Abdesalem Lassoued. Lo conferma il ministro presidente della Regione di Bruxelles-Capitale, Rudi Vervoort. L’uomo è stato trovato in possesso dell’arma automatica utilizzata durante l’aggressione di ieri sera. Durante la perquisizione compiuta a Schaerbeak, secondo quanto riportano i media, sono state trovate diverse armi da fuoco e gli inquirenti confermano che una di queste potrebbe essere quella utilizzata per uccidere i due svedesi.

Subito dopo aver ucciso i due svedesi, sempre secondo le prime testimonianze, l’uomo si è dato alla fuga a bordo dello stesso scooter. Un testimone lo avrebbe visto in un bar e avrebbe allertato la polizia. Lo riporta anche il quotidiano svedese Aftonbladet. Ci sarebbe stato dunque uno scontro a fuoco con colpi sparati da ambedue le parti. Non è escluso che il sospetto autore dell’attentato di ieri sera a Bruxelles abbia agito insieme a dei complici. Lo ha detto la ministra degli Interni del Belgio, Annelies Verlinden, secondo quanto riportato dai media belgi.

Foto: Twitter Ansa