Atletico-Real sarà uno dei derby più inestimabili della storia

Domani sera, andrà in scena Atletico Madrid-Real Madrid, derby dalle venature estremamente affascinanti e sentimentali. Le due squadre madrilene, si trovano rispettivamente al terzo e al secondo posto della Liga, alle spalle di un Barcellona che non ha alcuna intenzione di perdere punti per strada. Ma a rendere l’evento di domani ancora più iconico e rappresentativo è un dato di natura economica, legato al valore complessivo delle due compagini. Il valore ammonta a ben 1881 milioni di euro. Ma il dato è estremamente sbilanciato, a favore del Real Madrid. Infatti, solo considerando il valore di mercato delle tre stelle Bellingham, Vinicius e Mbappé, arriveremmo quasi al valore complessivo della rosa di Simeone (542,5 milioni di euro). Un altro dato considerevole, è che 7 dei 22 giocatori di Ancelotti, superano il valore di mercato di 100 milioni di euro. Numeri inestimabili e a tratti irraggiungibili per le casse dell’Atletico Madrid, che può vantare come giocatore dal valore maggiore della rosa l’acquisto stagionale Julian Alvarez, 90 milioni di euro. Statistiche interessanti, ma che perderanno qualsiasi valore dal momento in cui l’arbitro fischierà il calcio d’inizio, anche perché non esiste derby più imprevedibile di quello madrileno.

Foto: Instagram Real