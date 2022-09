Atletico-Real Madrid, Griezmann tra i titolari. Quattro novità per Ancelotti

Un’ora d’attesa, poi arriverà il fischio d’inizio di Atletico-Real Madrid. Ecco la formazione decisa da Simeone: Oblak; Llorente, Witsel, Felipe, Reinildo, Carrasco; De Paul, Kondogbia, Koke; Griezmann e Joao Felix. Sorprende la presenza tra i titolari di Griezmann, di cui si è parlato nelle ultime settimane in virtù della clausola imposta dal Barcellona per il riscatto. Ecco, invece, l’undici di Ancelotti: Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Tchouaméni, Kroos, Modric, Valverde, Vinicius y Rodrygo. Quattro cambi rispetto alla gara precedente di Liga: torna Militao per Rudiger e Rodrygo prenderà il posto di Benzema invece che Hazard. Presenti anche Tchouameni e Modric.

Foto: Sito Real