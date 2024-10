Atletico, Real e Girona cadono in Champions, le spagnole sono tutte fuori dalle prime otto

Ieri sera si è concluso il secondo turno di Champions League, che al termine di tutte le gare ci ha fornito una classifica momentanea molto interessante. Tra le prime otto, che andranno direttamente al prossimo turno senza passare dalla fase playoff compare il magico Brest a quota 6 punti, unica francese. Due le tedesche, con un Borussia Dortmund in cima alla classifica e un Leverkusen al quarto posto, mentre per la Liga portoghese l’unica rappresentante per ora è il Benfica, protagonista di un ottimo avvio a punteggio pieno. A vantare più squadre tra le prime otto è la Premier League, che presenta Liverpool, Aston Villa e Manchester City. A pari merito con quest’ultima vi è l’Inter, che per gli scontri diretti scivola come capolista della zona playoff, mentre la Juventus è al settimo posto a punteggio pieno, dopo la grande vittoria di ieri in casa del Lipsia. Ma ciò che stupisce è l’assenza di spagnole tra le prime della classe, tutte presenti nella zona playoff tranne il Girona, che ad oggi sarebbe fuori dalla competizione. Se il Barcellona è reduce da una vittoria rotonda contro gli svizzeri dello Young Boys di due giorni fa, Atletico, Real e Girona nella scorsa nottata di Champions sono invece cadute sotto i colpi di Benfica (4-0), Lille (1-0) e Feyenoord (2-3). A soli due turni dall’ inizio è chiaramente superfluo fare bilanci, ma questa stagione di Champions si sta rilevando più competitiva del previsto.

Foto: Instagram Atletico Madrid