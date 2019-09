Atletico, parla il presidente: “Juve, siamo pronti. CR7? Noi abbiamo Joao Felix”

Il presidente dell’Atletico Madrid, Enrique Cerezo, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai cronisti presenti prima del pranzo ufficiale della UEFA con la dirigenza della Juve. Queste le sue dichiarazioni in vista della gara di stasera: “Si parla di rivincita solo quando ci sono due gare nella stessa stagione, ma qui si parla di un nuovo anno e di un’altra squadra. Accoglienza per CR7? Il nostro pubblico è educato: lui è un grande giocatore e non si discute, di sicuro sarà accolto bene come sempre facciamo con i campioni. Può fare la differenza, ma noi abbiamo Joao Felix che ha meno esperienza ma può comunque darci una grossa mano per raggiungere buoni traguardi. Battere Ronaldo? Pensiamo a vincere con la Juve, non contro Cristiano perché sarebbe un bell’inizio. Abbiamo una bella squadra, siamo pronti al match e a lottare per quei tre punti che ci potrebbero permettere di passare il turno”.

Foto: AS