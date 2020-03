Atletico Mineiro, taglio degli stipendi del 25%: “Chi non è d’accordo vada via”

Anche l’Atletico Mineiro taglia gli stipendi dei propri tesserati a causa dell’emergenza Coronavirus. Il club brasiliano, attraverso un comunicato, ha annunciato un taglio secco del 25% per tutti i dipendenti del club, “a ogni titolo e livello”. Per quanto riguarda la squadra, il presidente ha messo anche lui tutti in ferie, “ma passati questi 20 giorni e pagato integralmente il mese di marzo, il problema non si risolverà: penso che passeremo altri tre o quattro mesi di fermo”. Ecco allora il taglio del 25%, “e chi non ci sta può andarsene. Io devo pensare al futuro del club, e non a questo o a quel giocatore che si lamentano. E’ un sacrificio necessario, e chi non è soddisfatto vada via”.