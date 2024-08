Atletico Madrid, visite mediche per Gallagher. Poi la firma

Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Marca, Gallagher oggi diventerà un nuovo giocatore dell’Atletico Madrid. Il centrocampista inglese arriverà dal Chelsea per 45 milioni di euro – riporta Marca -, cifra che poi verrà reinvestita dai Blues per chiudere la trattativa per Samu Omorodion. Gallagher, secondo il quotidiano spagnolo, è arrivato a Madrid intorno alle 2 del mattino per sottoporsi alle visite mediche. Se tutto andrà secondo i piani Gallagher potrebbe essere annunciato ufficialmente oggi , anche se ciò dipende – sottolinea Marca – dall’espletamento di tutte le procedure legate alla sua firma.

Foto: Instagram Chelsea