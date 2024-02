Atletico Madrid, tegola Morata: stiramento del legamento laterale interno del ginocchio. Salterà l’andata con l’Inter

Confermata la tegola Alvaro Morata in casa Atletico Madrid. A seguito di un brutto scontro di gioco con Soumarè, il centravanti spagnolo si è accasciato dolorante a terra e ha lasciato il campo in lacrime scortato dallo staff medico dell’Atletico. All’indomani dell’infortunio dell’attaccante spagnolo nella sfida di campionato col Siviglia, è lo stesso club biancorosso a fare chiarezza sulle sue condizioni: contusione ossea e stiramento del legamento laterale interno del ginocchio destro. Un infortunio che costringerà Morata a saltare la sfida di andata degli ottavi di finale di Champions League contro l’Inter. Di seguito il comunicato: “Il nostro attaccante Alvaro Morata è stato sottoposto questa mattina a una risonanza magnetica che ha confermato l’infortunio. Lunedì mattina è stato sottoposto a una risonanza magnetica per determinare l’entità dell’infortunio e il referto medico indica che ha subito una contusione ossea e uno stiramento del legamento laterale interno del ginocchio destro. È in attesa di ulteriori cure”.

Foto: Instagram Morata