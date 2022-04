Atletico Madrid, stagione finita per Joao Felix. Lesione all’adduttore della coscia sinistra

Stagione finita per Joao Felix. L’attaccante dell’Atletico Madrid, ha riportato una lesione all’adduttore della gamba sinistra che gli farà saltare le ultime gare della stagione.

Il portoghese, ha così commentato sui social: “Con profonda tristezza mi ritrovo incapace di aiutare la mia squadra in ciò che resta da giocare in questa stagione. Ora posso supportare l’Atletico solo dall’esterno e lavorare sodo per il mio recupero, per tornare più forte”.