Atletico Madrid, Simeone: “Joao Felix? Non parlo di giocatori di altre squadre. Con il Borussia sarà dura””

L’Atletico Madrid ospiterà domani sera, alle ore 21:00, il Barcellona, nel bi match della 29^ giornata del campionato spagnolo. Nella consueta conferenza stampa di vigilia, l’allenatore dei Colchoneros Diego Simeone ha evitato di parlare di Joao Felix, giocatore di proprietà del club biancorosso che, attualmente, milita tra le fila dei blaugrana, esprimendosi, invece, sull’estio del sorteggio tenutosi ieri a Nyon, che ha decretato il Borussia Dortmund come avversario della sua squadra ai quarti di Champions. Queste le sue dichiarazioni:

“Joao Felix? Sono molto rispettoso per i calciatori di altre squadre, non parlo di nessuno e in questo non farà eccezione. Pnso a recuperare i nostri dopo lo sforzo in una bella partita e speriamo di fare una grande gara anche domani. Le condizioni di Griezmann? Domani abbiamo un giorno in più di lavoro, gli chiederò come si sente e da lì decideremo. Il Borussia Dortmund ai quarti di Champions? Abbiamo pescato una squadra dura, i tedeschi sono sempre forti: ci sarà una grande atmosfera al ritorno, quindi abbiamo bisogno di una buona partita all’andata. Troviamo una squadra che l’anno scorso ha combattuto per vincere il suo campionato e che quest’anno sta vivendo una stagione simile alla nostra. Sarà dura”.

Foto: Instagram Atletico Madrid