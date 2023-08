Diego Simeone, allenatore dell’Atlético Madrid, ha insistito questo lunedì, dopo la vittoria contro il Granada, affermando che la sua squadra ha bisogno di “un rinforzo nel centrocampista” in questa stagione, anche se ha ipotizzato che ci sia un piano B in quella posizione con Pablo Barrios e Axel Witsel come alternative a Koke.

Foto: Uefa.com