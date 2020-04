Atletico Madrid: si lavora al rinnovo di Adan, ma lui non è convinto

Rinnovo in vista in casa Atletico Madrid: infatti, il secondo portiere Adan – il cui contratto scadrà il prossimo giugno – è uno dei prossimi sulla lista della dirigenza rojiblanca. Ormai 32enne, nelle ultime due stagioni ha giocato quasi esclusivamente in Copa del Rey, collezionando 8 reti subite in 7 presenze. L’intenzione del club sarebbe quella di prolungare il suo contatto, anche se l’estremo difensore starebbe riflettendo sul provare una nuova avventura che possa garantirgli maggior minutaggio. Per questo motivo, l’Atletico sta già considerando due eventuali alternative: Marko Dmitrovic, portiere dell’Eibar e José Sà, portiere dell’Olympiacos.

Foto: sito ufficiale Atletico Madrid