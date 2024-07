Atletico Madrid: Saul Niguez non si allena, lo aspetta il Siviglia

Saul Niguez è molto vicino dal diventare un nuovo giocatore del Siviglia. Il centrocampista spagnolo, come riportato da ‘AS’, non ha infatti preso parte alla sessione di allenamento mattutina diretta da Diego Simeone. Il giocatore spagnolo avrebbe già un accordo con il Siviglia e le parti in causa stanno lavorando per definire l’operazione. Dopo essere diventato il settimo giocatore con più presenze nella storia dell’Atletico Madrid (427 presenze), con anche 48 gol e 26 assist all’attivo, Saul Niguez si appresta a lasciare la capitale spagnola, in direzione Siviglia.

Foto: Instagram Saul Niguez