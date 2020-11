In vista del rientro in campionato, l’Atletico Madrid – che dovrà fare a meno di Suarez, positivo al Covid – è tornato ad allenarsi in vista della gara di sabato prossimo contro il Barcellona. Per i colchoneros arrivano buone notizie dall’infermeria visto che Yannick Carrasco è rientrato in gruppo dopo l’infortunio contro il Betis. In campo anche Kondogbia che è rientrato a Madrid dagli impegni della Nazionale.

Foto: AS