Atletico Madrid, ricorso all’Uefa per il rigore assegnato da Guida al Lilla

In casa Atletico Madrid non riescono a capacitarsi dell’enorme errore compiuto dall’arbitro italiano, Marco Guida, nella sfida persa 3-1 contro il Lille, nella terza giornata di Champions League. L’episodio contestato è accaduto al minuto 74 quando il fischietto italiano ha concesso un rigore alla squadra francese molto molto contestato. Anche il Var, che avrebbe potuto aiutare a cambiare la decisione, non è intervenuto. L’indignazione della squadra guidata da Simeone non si è affievolita durante la notte, semmai il contrario. Così, nella giornata di oggi, giovedì 24 ottobre, la società spagnola ha deciso di protestare, in maniera formale, appellandosi direttamente alla UEFA.

Ricordiamo che Guida arbitrerà Inter-Juventus domenica sera.

Foto: sito Atletico