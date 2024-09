Atletico Madrid-Real, un derby da dimenticare

Quello andato in scena ieri sera, non passerà sicuramente alla storia come il derby di Madrid più avvincente della storia. Il derby, terminato in uno sciapo 1-1 e sospeso dal direttore di gara per circa venti minuti a causa di alcuni oggetti lanciati dalla tribuna in direzione di Courtois, ha offerto uno spettacolo sicuramente non all’altezza delle aspettative. A sancirne l’insuccesso ci ha pensato l’intera stampa mondiale, severissima nei confronti della gara. A spiccare, tra le tante prime pagine, è quella del quotidiano Bild, che definisce la gara di ieri uno “scandalo amatoriale”. Non ci va sicuramente più leggero Le Parisien, che lo definisce “triste”, concentrandosi sugli episodi accaduti al portiere belga. Ma è ancora più perentoria la prima pagina della Gazzetta dello Sport, che descrive la partita di ieri “il derby della vergogna”. Quello di ieri, a ragione della stampa, non è stato sicuramente un derby di Madrid degno di questo nome, anche (e soprattutto) per i gravosi accadimenti legati allo stop della gara.

Foto: Instagram Courtois