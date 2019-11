Atletico Madrid, problemi per Diego Costa: operazione possibile, incerti i tempi di recupero

Atletico Madrid in ansia per Diego Costa. L’attaccante, reduce da un periodo decisamente poco brillante (solo 2 reti in 15 partite fra Liga e Champions League), si è sottoposto a degli esami strumentali che hanno rilevato un ernia fiscale cervicale.

Incerti i tempi di recupero per l’ex Chelsea, che nei prossimi giorni – come riportato dal sito ufficiale dei colchoneros – sarà oggetto di un nuovo controllo da parte di uno specialista in neurochirurgia, il che non esclude la possibilità che la punta si sottoponga ad intervento chirurgico.

Problema per Simeone, che alla ripresa avrà il difficile compito di dividersi fra la rincorsa alla vetta della Liga e la qualificazione, ancora in bilico, nel girone di Champions League che comprende la Juventus.

Foto: Marca