Atletico Madrid-Porto: tra i convocati di Simeone c’è Oblak

L’Atletico Madrid esordirà questa sera in Champions League contro il Porto e, probabilmente, tra i pali a difendere la squadra spagnola ci sarà Jan Oblak.

Il portiere infatti era uscito infortunato dal campo, nella partita di campionato contro la Real Sociedad, a causa di un colpo ricevuto sopra il ginocchio. Era quindi in bilico la sua presenza per questa sera. Il fatto, però, che Simeone l’abbia inserito nella lista dei convocati è sicuramente un sollievo per tutti i tifosi dei Colchoneros che sperano di vederlo, in campo, questa sera.

Foto: Twitter Oblak