Atletico Madrid, Molina si presenta: “Un sogno essere qui”

Nahuel Molina è un nuovo calciatore dell’Atletico Madrid. Intervenuto ai microfoni ufficiali del club, il calciatore ex Udinese ha rilasciato le prime parole da Colchoneros: “Sono davvero molto felice di essere qui, è un grande passo per la mia carriera. L’Atletico Madrid mi ha scelto e mi ha dato la possibilità di giocare qui, è un sogno per me. È un piacere poter imparare da un tecnico come Simeone. Cerco sempre di essere un giocatore organizzato e di fare sempre quello che il mister mi chiede in ogni gara. Ovviamente ogni gara è diversa, ma io cerco di essere sempre pronto a soddisfare le richieste del mister. Mi piace aiutare in attacco, ovviamente quando è possibile, altrimenti so difendere bene. Non vedo l’ora di incontrare i miei nuovi compagni in campo, sarà un piacere giocare con loro”.

Foto: Instagram Atletico Madrid