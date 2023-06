Atletico Madrid, intervento al ginocchio per Gimenez. L’annuncio social del calciatore

Il difensore centrale dell’Atletico Madrid salterà l’ultima giornata di Liga. A seguito di un’ artroscopia al ginocchio sinistro, l’uruguaiano dovrà restare fermo per qualche mese. Lo stesso Gimenez ha voluto annunciare l’avvenuto intervento sui suoi profili social:

“Forse qualcuno è rimasto sorpreso dalla notizia, quindi voglio raccontarvi più o meno cosa mi è successo. Circa cinque o sei mesi fa sentivo un certo fastidio al ginocchio, che mi impediva di essere al 100%. Quindi con l’aiuto dei migliori professionisti abbiamo deciso di dargli un po’ d’amore a fine stagione per poter recuperare quando non c’è competizione e per poter iniziare la preseason con i miei compagni di squadra nel miglior modo possibile. Voglio ringraziarvi per l’amore di sempre, di cuore GRAZIE mille. Sempre con la migliore compagnia LA FAMIGLIA”

Foto: twitter Gimenez