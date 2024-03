Atletico Madrid-Inter, le formazioni ufficiali

Alle 21 Atletico Madrid e Inter scenderanno in campo al Wanda Metropolitano nella gara valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Si parte dall’1-0 dell’andata in favore dei nerazzurri. Di seguito le formazioni ufficiali:

ATLETICO MADRID (3-5-2) Oblak; Savic, Witsel, Hermoso; Molina, Llorente, Koke, De Paul, Lino; Griezmann, Morata. Allenatore: Simeone

INTER (3-5-2) Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. Allenatore: Simone Inzaghi

Foto: Twitter Atletico Madrid