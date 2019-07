Atletico Madrid: infortunio per Joao Felix all’esordio

E’ durata poco la prima avventura di Joao Felix con la maglia dell’Atletico Madrid. Il talento portoghese infatti ha dovuto abbandonare il campo per una forte contusione al ginocchio. Non dovrebbe essere nulla di grave per l’attaccante classe 1999, ma la sua prima esperienza con i colchoneros è durata soltanto 28 minuti.

Foto: Sito Atletico Madrid