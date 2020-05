Atletico Madrid: il piano B per l’attacco è Alexandre Lacazette

La prossima estate, l’Atletico Madrid dovrà assolutamente trovare un attaccante. Infatti, con Diego Costa che andrà in scadenza nel 2021 e che non sembra essere intenzionato a rinnovare, uno degli obiettivo dei Colchoneros è Edinson Cavani. Tuttavia, esiste anche un piano B: infatti, secondo Mundo Deportivo, è tornato in auge anche il nome di Alexandre Lacazette, attaccante francese dell’Arsenal che è stato molto vicino al club spagnolo lo scorso inverno. Lacazette ha sempre visto di buon occhio la squadra di Simeone, è gradirebbe un eventuale trasferimento.

Foto: Mundo Deportivo