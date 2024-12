Atletico Madrid, il ds Berta lascia l’incarico dopo 11 anni

Dopo più di 11 anni il rapporto fra l’Atletico Madrid e Andrea Berta sembra ormai volgere al termine. Come riporta il quotidiano spagnolo Marca, l’attuale direttore sportivo del club spagnolo, potrebbe vivere il big match contro il Barcellona come l’ultima partita da dirigente. La sua avventura ai colchoneros è iniziata nel 2013, con il ruolo di responsabile dello scouting internazionale. In queste ore Berta sta trattandogli ultimi dettagli per la buonuscita col club.

Foto: sito Atletico Madrid