Atletico Madrid, due positivi al Covid-19: domani nuovi test in vista della trasferta a Lisbona

Guai in vista per Diego Simeone e l’Atletico Madrid in vista della gara di giovedì sera contro il Lispia in Champions League. Il club madrileno attraverso i social ha annunciato che due calciatori sono risultati positivi al coronavirus a pochi giorni dalla sfida in programma contro i tedeschi in Portogallo. Questa la nota del club: “Ieri, sabato 8 agosto, tutti i membri della prima squadra e della spedizione del club a Lisbona sono stati sottoposti ai test PCR alla Ciudad Deportiva de Majadahonda come richiesto dal protocollo UEFA per partecipare ai quarti di finale di Champions League. Tra i risultati conosciuti oggi, sono apparsi due positivi, che sono isolati nelle rispettive case, e che sono stati immediatamente comunicati alle autorità sanitarie spagnole e portoghesi, UEFA, Federcalcio spagnola reale, Federazione portoghese e Consiglio sportivo superiore. Allo stesso modo, è stato attivato il protocollo di azione corrispondente previsto per questi casi, che richiede che vengano effettuati nuovi test PCR sulla prima squadra e membri della spedizione a Lisbona”.

Comunicado oficial: La expedición a Lisboa se someterá a nuevas pruebas PCR tras la aparición de dos casos positivos https://t.co/GztEhGvQQZ — Atlético de Madrid (@Atleti) August 9, 2020

Foto: profilo twitter Atletico Madrid