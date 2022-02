Atletico Madrid, distorsione al ginocchio per Wass: starà fuori 2 mesi

Grana per l’Atletico Madrid e per il cholo Simeone. L’esterno Daniel Wass ha subito una distorsione di II grado del legamento del ginocchio destro e sarà assente per le prossime 6 settimane. Circa due mesi di stop per il terzino danese, acquistato nella sessione di mercato di gennaio appena conclusa. Lo ha annunciato l’Atletico Madrid.

Wass aveva debuttato con i “colchoneros” nella gara di ieri, al Camp Nou con il Barcellona e si era fatto male durante i minuti di recupero.

Foto: Twitter Atletico