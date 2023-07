Correa: “Dopo la finale di Champions del 2016 volevo lasciare l’Atletico Madrid”

Uno dei punti fermi dell’Atletico Madrid di Diego Simeone è Angel Correa. L’attaccante argentino, vincitore del Mondiale in Qatar con l’Albiceleste, ha rilasciato un’interessante intervista a Marca dove ha affrontato vari temi, tra cui la finale di Champions League del 2016 persa a Milano, contro il Real Madrid, ai calci di rigore: “Dopo quella partita volevo lasciare l’Atletico. Mi ero preparato bene, il Cholo stava per mettermi in campo ma poi abbiamo pareggiato e mi ha lasciato in panchina. Ho parlato con lui a fine partita, ero molto arrabbiato. Dopo quella gara volevo andare via, avevo deciso. Ora però è finita e sono contento di essere ancora qui”.

Foto: Twitter Liga