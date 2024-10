Atletico Madrid contro la doppia sanzione: “Puniti per colpa di pochi, servono aiuti per espellere i violenti”

Dopo i recenti fatti avvenuti nel derby tra Atletico e Real Madrid, la Commissione Antiviolenza ha deciso all’unanimità di proporre una sanzione per l’Atletico Madrid di 65.000 euro e la chiusura totale dello stadio per un periodo di due settimane. Da qui la reazione dell’Atletico con un comunicato che riporta le parole dell’amministratore delegato Gil Marín:

Il nostro amministratore delegato ritiene inaccettabile il comportamento di una minoranza che non può macchiare l’immagine di migliaia di tifosi biancorossi, assicura che il club continuerà a lottare contro questi atteggiamenti, ma chiede l’aiuto delle autorità per poterli espellere.

La Commissione Antiviolenza ha proposto la chiusura del nostro stadio per un periodo di due settimane e una sanzione di 65.000 euro per gli incidenti avvenuti nella partita contro il Real Madrid di domenica 29 settembre. Il Club Atletico Madrid” ritiene che la sanzione proposta sia del tutto sproporzionata, in quanto mira a punire 70.000 persone per il comportamento ingiustificabile di pochi.

Dal momento in cui si sono verificati gli incidenti, il dipartimento di sicurezza del club ha lavorato per identificare le persone coinvolte, quattro delle quali sono già state espulse definitivamente dal club. Il lavoro per identificare altre persone coinvolte è ancora in corso e saranno soggette alla stessa punizione dei quattro sopra citati.

Vista la gravità delle accuse mosse nei giorni scorsi alla condotta del club, il nostro amministratore delegato, Miguel Ángel Gil, ha voluto rilasciare una dichiarazione: “Non intendo giustificare il comportamento di una piccola minoranza che non rappresenta né il tifoso dell’Atletico Madrid né i valori del club. Siamo chiari sul fatto che il comportamento di queste persone è inaccettabile, non le vogliamo qui. Siamo stanchi di ripetere che combattiamo contro la violenza e il razzismo, ma la realtà è che lo stiamo facendo. Da anni perseguiamo questi comportamenti ed espelliamo i responsabili. Il nostro impegno è di continuare a farlo fianco a fianco a tutti coloro che vorranno aiutarci. Purtroppo non è solo un nostro problema, è un problema che esiste nella nostra società, anche se alcuni cercano di concentrarsi esclusivamente qui. È un problema di tutti e dobbiamo risolverlo insieme”.

Ritiene che questi atteggiamenti “non possono offuscare l’immagine di una tifoseria composta da migliaia di sostenitori che si comportano con rispetto e tifano per la propria squadra in modo esemplare. È intollerabile mancare di rispetto ai nostri tifosi associandoli al cattivo comportamento di una minoranza”.

Miguel Ángel Gil afferma con forza: “Siamo stanchi dell’uso populista e demagogico di questi incidenti. La giustizia sportiva non deve essere politicizzata. Sono state dette alcune verità, mezze verità e anche molte bugie. Da quella domenica, tutti parlano dei fatti del nostro stadio quando, purtroppo, ci sono stati incidenti diffusi in altri stadi e città”.

“Abbiamo bisogno di informazioni per poter agire contro i violenti ed espellerli definitivamente dal club”, dice il nostro CEO. “Ad oggi, abbiamo identificato con i nostri mezzi quattro membri che sono stati espulsi definitivamente. La proposta di sanzione parla di sei identificati e venti sospetti che sono in fase di indagine e sui quali non abbiamo informazioni dalla polizia. Questo ci rende impossibile agire. Speriamo che ci forniscano l’identità di questi 26, in modo da poter procedere come abbiamo fatto con i quattro espulsi. Ma abbiamo bisogno di informazioni, abbiamo bisogno di aiuto.

La proposta di chiusura arriva pochi giorni dopo che la Commissione per le competizioni della Federazione spagnola ha annunciato una sanzione per la chiusura della zona sud inferiore dello stadio per tre partite per gli stessi incidenti. Per il club è chiaro che “veniamo giudicati in due istanze diverse per gli stessi fatti. Non ha senso un doppio giudizio”.

Foto: sito Atletico Madrid