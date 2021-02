Atletico Madrid-Chelsea 0-1, a Bucarest decide una splendida rovesciata di Giroud

Equilibrio e pochissime occasioni a Bucarest tra Atletico Madrid e Chelsea, nei primi 45′ è un match molto bloccato, avaro di emozioni. Grande attenzione soprattutto alla fase difensiva, ci provano timidamente Lemar, senza trovare la deviazione di Suarez a centro area, e dall’altra parte, Hudson-Odoi con un cross su cui Werner arriva leggermente in ritardo.

Nella ripresa i Colchoneros fanno qualche tentativo con Suarez, Joao Felix e Saul, ma Mendy non è mai veramente impegnato.

Per Tuchel due cattive notizie, sia Mount che Jorginho vengono ammonit e salteranno entrambi il match di ritorno perchè diffidati.

Al 69′ però il tecnico tedesco può sorridere, Olivier Giroud trova il gol con una splendida rovesciata, prima annullata per offside e poi convalidata dopo un lungo check al VAR.

E’ la rete che decide la gara, mettendo a rischio la qualificazione per la squadra di Simeone, costretta a una grande prestazione a Londra.

Foto: Twitter Chelsea