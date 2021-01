Atletico Madrid-Athletic Bilbao a rischio. I baschi non riescono ad atterrare a Madrid e tornano indietro

Il maltempo sta mettendo in difficoltà le squadre della Liga in vista della prossima giornata di campionato.

Il Real Madrid in serata è riuscito a volare a Pamplona soltanto dopo una lunga attesa in aeroporto, domani sera c’è la sfida contro l’Osasuna. Mentre, come riporta As, l’Athletic Bilbao non è potuto atterrare a Barajas, sorvolando la capitale spagnola per mezz’ora prima di essere costretto a tornare indietro. La sfida contro l’Atletico Madrid, in programma sabato alle 16.15, è sempre più a rischio.